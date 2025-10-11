الاتحاد الفرنسي يعلن سبب غياب مبابي عن مباراة أيسلندا

4 جنسيات بينها المغربية.. من هو يونس إبراهيم موهبة برايتون المنتظرة في

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب النجم كيليان مبابي عن مواجهة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك مبابي مع منتخب فرنسا أساسياً في مباراة أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره منتخب أذربيجان، بثلاثية نظيفة.

وسجل صاحب الـ26 عاماً هدفا وصنع آخر، لكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء تعرض لإصابة واضطر لمغادرة الملعب وهو يعرج متجها مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس في ملعب "حديقة الأمراء".

ونعرض لكم خلال السطور التالية بيان الاتحاد الفرنسي كالتالي:

"لن يسافر كيليان مبابي قائد المنتخب الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن مساء الجمعة خلال مباراة أذربيجان إلى ريكيافيك، تعرض كيليان مبابي لضربة في كاحله الأيمن واضطر لمغادرة المباراة ضد أذربيجان تحدث قائد المنتخب الفرنسي مع ديدييه ديشامب، ولن يتمكن من اللعب يوم الاثنين 13 أكتوبر في ريكيافيك ضد أيسلندا وأكد مدرب المنتخب الوطني مغادرته للمعسكر، وسيعود كيليان مبابي إلى ناديه ولن يتم استبداله".



