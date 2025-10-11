حكاية "طوبة" حرمت منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم

كتبت-هند عواد:

أعاد تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، الأذهان إلى سنوات عدة لم يتمكن الفراعنة فيها من حسم الصعود، إما لصعوبة المواجهات أو لأسباب خارجة عن المستطيل الأخضر.

ففي تصفيات كأس 1994، وبالتحديد في مباراة مصر وزيمبابوي، تسبب أحد المشجعين في إعادة اللقاء، ومن ثم فشل تأهل المنتخب الوطني، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

أقيمت المباراة، يوم 28 فبراير 1993، الموافق السادس من شهر رمضان، على ستاد القاهرة الدولي، وكان المنتخب يحتاج الفوز لتعزيز فرصته في التأهل.

وبعد تسجيل منتخب زيمبابوي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، عاد الفراعنة وسجلوا هدفين، عن طريق أشرف قاسم وحسام حسن، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح منتخب مصر.

إلا أنه حدث ما تسبب في إعادة اللقاء، إذ ذكر مراقب المباراة أن مدرب زيمبابوي، راينهارد فابيش، أصيب بـ"طوبة" من الجماهير المصرية، وقام الاتحاد الزيمبابوي بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاعتبار اللقاء ملغي لعدم وجود الأمن الكافي، حسبما وصف.

وقرر فيفا إعادة اللقاء على ملعب محايد، وبالتحديد في مدينة ليون الفرنسية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليضيع معها حلم الفراعنة في التأهل إلى المونديال.