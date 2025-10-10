نجم باريس الأسبق يكشف لـ مصراوي دور كوبر في رحيله عن الإنتر

فاز منتخب تونس بسداسية نظيفة على نظيره ساو توميه وبرينسيبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أهداف منتخب تونس وساو توميه

وسجل سداسية منتخب تونس في المباراة كل من: فراس الشواط بالدقيقة 36، إلياس سعد بالدقيقتين 39 و43، إسماعيل غربي بالدقيقة 47 ومحمد علي بن رمضان بالدقيقة 68 من ركلة جزاء وبالدقيقة 90.

ترتيب منتخب تونس في تصفيات كأس العالم

منتخب تونس عزز صدارته لمجموعته بعد الفوز ليصل إلى النقطة 25 بفارق 10 نقاط عن ناميبيا.

ويتذيل منتخب ساو توميه جدول الترتيب بدون أي نقطة.

