نفى مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صحة ما تم تداوله بشأن إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم الأحد 24 مايو 2026.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النتائج لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلانها حتى الآن، موضحًا أنها ستظهر فور الانتهاء من أعمال رفع النتائج وتجهيزها إلكترونيًا.

وشدد المصدر على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات غير الرسمية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والصفحات الرسمية التابعة لها.

وأشار إلى أن أعمال المراجعة والرصد لا تزال مستمرة داخل الإدارات التعليمية، تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء منها بشكل كامل.