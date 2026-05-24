كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصدر مطلع، أن جميع القادة الذين شاركوا في الاتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثوه على المضي قدماً في الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه لإنهاء الحرب.

وأوضح المصدر أن الرسالة المشتركة التي نقلها القادة الإقليميون للإدارة الأمريكية تمثلت في أن وقف الحرب يصب في مصلحة استقرار المنطقة ويحد من مخاطر التصعيد.

دعم عربي إلى جانب الوساطة الباكستانية

وأشار مصدر إقليمي إلى أن باكستان قادت جهود الوساطة بين الأطراف، إلا أن دعم عدد من الدول بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي أبرزها مصر وقطر والسعودية وتركيا ساهموا في تضييق الفجوات بين الجانبين.

وبحسب المصدر، لعبت هذه التحركات دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو مرحلة أكثر تقدماً خلال الأيام الأخيرة.

تقدم في المفاوضات

ونقل "أكسيوس" عن مصدر آخر أن المفاوضات تسير بشكل جيد، فيما يأمل الوسطاء التوصل إلى اتفاق إطار من صفحة واحدة خلال غد، تمهيداً للإعلان عنه رسمياً.

وأضاف المصدر أن الوسطاء يعتزمون، بعد إعلان اتفاق الإطار، إطلاق جولة جديدة من المفاوضات التفصيلية بعد بضعة أيام للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي بين الأطراف.

اتصال ترامب مع قادة المنطقة

وفي سياق متصل بشأن مكالمة ترامب مع قادة بالمنطقة، كشف الرئيس الأمريكي عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بشكل كبير لإنهاء حرب إيران.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أن المسودة بانتظار اللمسات النهائية بين إيران وأمريكا ومجموعة من الدول الفاعلة في المنطقة.

وأعلن ترامب، إجراء اتصالات وصفها بأنها إيجابية مع قادة المنطقة شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

كما شملت المحادثات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزرائه محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والوزير علي الذوادي؛ لبحث مذكرة تفاهم تخص السلام ضمن سياق مفاوضات إيران وأمريكا.

وأشار ترامب إلى أن الاتصالات الدولية ضمت أيضا المشير الباكستاني عاصم منير، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك الملك الأردني عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لضمان تنسيق المواقف بخصوص إنهاء حرب إيران بشكل نهائي.