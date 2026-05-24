شهد محيط البيت الأبيض، انتشارا أمنيا مكثفا بعد ورود أنباء عن إطلاق نار قرب المقر الرئاسي، فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا داخل البيت الأبيض يتابع المفاوضات الجارية مع إيران.

وطوقت الشرطة وقوات الأمن مداخل البيت الأبيض، بينما منعت قوات الحرس الوطني الصحفيين من الاقتراب من المنطقة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وذكر صحفيون داخل المجمع الرئاسي، أنهم تلقوا أوامر بالركض والاحتماء داخل غرفة الإحاطة الصحافية عقب الحادث.

وفي السياق ذاته، أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، أن المكتب يساند جهاز الخدمة السرية الأمريكية في التعامل مع حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو وقوع إصابات، وفقا لسكاي نيوز.