الداخلية تكشف حقيقة منشور إخلاء أسرة أجنبية من أسفل كوبرى بالإسماعيلية
كتب : صابر المحلاوي
11:56 م 23/05/2026
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الحسابات قيام الأجهزة المختصة بمحافظة الإسماعيلية بإخلاء أسرة تحمل جنسية إحدى الدول من أسفل أحد الكبارى بالمحافظة.
وبالفحص تبين أن الصورة المتداولة قديمة، وسبق نشرها في إحدى الدول الأفريقية بتاريخ 20 مايو الجاري، ولا تمت بصلة إلى الأحداث داخل مصر.
وأكدت التحريات عدم صحة الادعاءات المتداولة، وأن ما جرى تداوله يأتي في إطار نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة.
وتجري الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروج تلك الادعاءات.
