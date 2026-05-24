كشفت الجولات الميدانية المكثفة التي تجريها لجان بعثة الحج السياحي المصري بمكة المكرمة عن مفاجآت سارة لعدد كبير من حجاج البري والاقتصادي، بعد استفادتهم من نظام تحسين السكن والإقامة داخل فنادق خمس نجوم مطلة وقريبة من الحرم المكي.

"إقامة 5 نجوم"

أظهرت تقارير لجان المتابعة أن عددًا من حجاج برامج الحج البري والاقتصادي تمكنوا من الإقامة داخل فنادق خمس نجوم بجوار الحرم المكي، ضمن ترتيبات تحسين السكن التي وفرتها الشركات السياحية.

وأكدت التقارير أن بعض الحجاج امتدت استفادتهم من هذه التحسينات إلى 10 أيام كاملة، ما وفر لهم قدرًا كبيرًا من الراحة، خاصة كبار السن والحالات الإنسانية.

"متابعة ميدانية"

قالت سامية سامي، رئيس مكتب شؤون الحج السياحي، إن لجان البعثة واصلت جولاتها الميدانية على أماكن إقامة الحجاج لمتابعة التسكين والتأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتعاقد عليها.

وأضافت أن الجولات شملت مراجعة مستوى التغذية والإعاشة المقدمة للحجاج، والتأكد من مطابقة أماكن الإقامة للضوابط المعتمدة.

"حل فوري للملاحظات"

أوضحت أن اللجان رصدت بعض الملاحظات المحدودة بعدد من أماكن الإقامة، وتم التنسيق الفوري مع الشركات ومسؤولي الفنادق للتعامل معها وإزالتها بشكل عاجل.

وشددت على استمرار الجولات الرقابية اليومية طوال فترة إقامة الحجاج بالأراضي المقدسة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير يتم رصده.

"الحجاج: فاقت توقعاتنا"

أعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة، مؤكدين أن تحسين الإقامة بالقرب من الحرم كان مفاجأة سارة فاقت توقعاتهم.

كما أشادوا بسرعة استجابة لجان البعثة ومشرفي الشركات لأي ملاحظات، مؤكدين أن المتابعة المستمرة منحتهم شعورًا بالاطمئنان طوال فترة إقامتهم.

وأكدت غرفة شركات السياحة استمرار فرق المتابعة في العمل على مدار الساعة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة المصريين خلال موسم الحج الحالي.