إعلان

ضبط مصنع قطع غيار معدنية بدون ترخيص في بني سويف- صور

كتب : حمدي سليمان

02:24 ص 24/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ضبط مصنع قطع غيار معدنية بدون ترخيص في بني سويف (3)
  • عرض 3 صورة
    ضبط مصنع قطع غيار معدنية بدون ترخيص في بني سويف (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذت إدارة تموين مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والتجارية، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لإنتاج قطع الغيار المعدنية يعمل بدون ترخيص، إذ جرى التحفظ على كميات من المنتجات شملت 1000 ماسورة بوتاجاز، 200 قاعدة ثلاجة، 150 ترابيزة مكواة، 200 منشر غسيل.

حررت الحملة محضرًا ضد أحد البدالين التموينيين، لقيامه بالتصرف في كميات من السلع التموينية المدعمة، شملت 80 كجم سكر تمويني و60 زجاجة زيت تمويني، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 16 عبوة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد مدشات حبوب مخالفة، ضمن جهود مديرية التموين لمتابعة الأنشطة التجارية وضبط المخالفات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تموين بني سويف حملة تموينية بالواسطى ضبط مصنع بدون ترخيص سلع تموينية مخالفات تموينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسود البشرة وأطلق 3 رصاصات.. تفاصيل جديدة عن منفذ إطلاق النار قرب البيت
شئون عربية و دولية

أسود البشرة وأطلق 3 رصاصات.. تفاصيل جديدة عن منفذ إطلاق النار قرب البيت
فرحة ناقصة وإنجاز كبير..نجم الأهلي السابق يعلق على تتويج الزمالك بالدوري
رياضة محلية

فرحة ناقصة وإنجاز كبير..نجم الأهلي السابق يعلق على تتويج الزمالك بالدوري
إعلام أمريكي: المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض لقي حتفه
شئون عربية و دولية

إعلام أمريكي: المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض لقي حتفه
بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان