نفذت إدارة تموين مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والتجارية، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لإنتاج قطع الغيار المعدنية يعمل بدون ترخيص، إذ جرى التحفظ على كميات من المنتجات شملت 1000 ماسورة بوتاجاز، 200 قاعدة ثلاجة، 150 ترابيزة مكواة، 200 منشر غسيل.

حررت الحملة محضرًا ضد أحد البدالين التموينيين، لقيامه بالتصرف في كميات من السلع التموينية المدعمة، شملت 80 كجم سكر تمويني و60 زجاجة زيت تمويني، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 16 عبوة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد مدشات حبوب مخالفة، ضمن جهود مديرية التموين لمتابعة الأنشطة التجارية وضبط المخالفات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.