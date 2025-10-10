مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

منتخب المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب

كتب : محمد القرش

12:19 م 10/10/2025

منتخب المغرب

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على كوريا الجنوبية في دور الـ16، بثنائية مقابل هدف.

وضرب المنتخب المغرب موعدا مع نظيره الأمريكي، في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر، على ملعب آيل تنينتي الواقع في مدينة رانكاجوا.

يُذكر أن المغرب تأهل إلى ثمن النهائي متصدرا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا على المكسيك الوصيف.

اقرأ أيضًا:

في لحظة مؤثرة.. لاعبو إشبيلية يحتفلون بشفاء زوجة ماركاو من السرطان (صور وفيديو)

بعد تأهل مصر.. كأس العالم 2026 يسجل أكبر مشاركة عربية في التاريخ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب منتخب المغرب للشباب كأس العالم 2025 كأس العالم كأس العالم للشباب المغرب وكوريا

