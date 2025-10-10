منتخب المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على كوريا الجنوبية في دور الـ16، بثنائية مقابل هدف.

وضرب المنتخب المغرب موعدا مع نظيره الأمريكي، في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر، على ملعب آيل تنينتي الواقع في مدينة رانكاجوا.

يُذكر أن المغرب تأهل إلى ثمن النهائي متصدرا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا على المكسيك الوصيف.

