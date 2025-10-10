مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

إعلان

"بن شرقي ساهم به".. فيديو هدف محمود بنتايج للمغرب بمرمى منتخب مصر الثاني

كتب : مصراوي

04:44 ص 10/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعبي المغرب الرديف بهدف بنتايج في مرمى منتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    أشرف بن شرقي من ودية منتخب مصر الثاني والمغرب
  • عرض 8 صورة
    بنتايج يسجل هدفًا لمنتخب المغرب الرديف في مرمى منتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني والمغرب
  • عرض 8 صورة
    هدف بنتايج من ودية منتخب مصر الثاني والمغرب
  • عرض 8 صورة
    هدف منتخب المغرب في مرمى منتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    ودية منتخب مصر الثاني والمغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل محمود بنتايج لاعب الزمالك هدفًا لمنتخب المغرب خلال المباراة الودية التي جمعتهم بمنتخب مصر الثاني على أرض الأخير.

وساهم لاعب الأهلي أشرف بنشرقي في الهدف بنقل الكرة إلى منطقة جزاء منتخب مصر لتصل في النهاية لبنتايج الذي سددها في الشباك.

نتيجة مباراة المغرب و منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني خسر بثنائية نظيفة وديًا على يد نظيره المغربي خلال المباراة التي جمعتهما عند الثامنة من مساء يوم أمس الخميس ضمن تحضيراتهما لمنافسات كأس العرب.

وغاب الحضور الجماهيري والإعلامي عن المباراة بقرار من الاتحاد المغربي لكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة المنتخب المغربي.

وكشف مصدر عن سبب عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني الودية أمام نظيره المغربي ضمن تحضيراتهما لمنافسات كأس العرب.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس أن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض إذاعة مباراة مصر؛ لرغبته في فرض السرية.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني و البحرين

منتخب مصر الثاني من المقرر أن يلتقي نظيره البحريني وديًا خلال معسكره المقام حاليًا في دولة المغرب يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري.

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

موعد بطولة كأس العرب

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضًا:

"عودة نجما الزمالك وبيراميدز للقاهرة".. أول قرار من حلمي طولان بعد مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

5 نجوم تدمرت مسيرتهم الكروية بسبب زوجاتهم.. ما القصة؟

4 أنواع للسيارات يفضلها نجوم الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب كأس العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)