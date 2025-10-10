"ظهور تريزيجيه والشناوي".. الأهلي يكشف عن كرة كأس العالم 2026 عن طريق لاعبيه

سجل محمود بنتايج لاعب الزمالك هدفًا لمنتخب المغرب خلال المباراة الودية التي جمعتهم بمنتخب مصر الثاني على أرض الأخير.

وساهم لاعب الأهلي أشرف بنشرقي في الهدف بنقل الكرة إلى منطقة جزاء منتخب مصر لتصل في النهاية لبنتايج الذي سددها في الشباك.

نتيجة مباراة المغرب و منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني خسر بثنائية نظيفة وديًا على يد نظيره المغربي خلال المباراة التي جمعتهما عند الثامنة من مساء يوم أمس الخميس ضمن تحضيراتهما لمنافسات كأس العرب.

وغاب الحضور الجماهيري والإعلامي عن المباراة بقرار من الاتحاد المغربي لكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة المنتخب المغربي.

وكشف مصدر عن سبب عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني الودية أمام نظيره المغربي ضمن تحضيراتهما لمنافسات كأس العرب.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس أن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض إذاعة مباراة مصر؛ لرغبته في فرض السرية.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني و البحرين

منتخب مصر الثاني من المقرر أن يلتقي نظيره البحريني وديًا خلال معسكره المقام حاليًا في دولة المغرب يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري.

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

موعد بطولة كأس العرب

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.

