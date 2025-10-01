كتب - نهى خورشيد

البعض لا يعلم أن أساطير التدريب في البريميرليج رغم تحقيقهم نتائج مبهرة وبطولات كبري، إلا أن بعض المباريات التي قادوها سجلت أقل نسب استحواذ في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسجّلت أقل نسبة مؤخراً لـ بيب جوارديولا رفقة مانشستر سيتي والتى بلغت 32.8% فقط في تعادله 1-1 مع آرسنال الشهر الماضي، وهي الأقل في مسيرة المدرب الإسباني التدريبية بالدوري، لكن السؤال هنا هل هناك مدربون آخرون لديهم "أدنى نسبة استحواذ" تفوق هذة؟

وبحسب إحصائيات "أوبتا"، فإن هناك خمسة مدربين يمتلكون أرقاماُ أعلى من جوارديولا، ويستعرض مصراوي في السطور التالية، أعلى نسب "الأقل استحواذ بالمباريات" لمدربين في الدوري الإنجليزي"منذ 2003-2004 وحتى الآن".

سير أليكس فيرجسون (مانشستر يونايتد): 39.4% أمام آرسنال (مايو 2009).

لويس فان خال (مانشستر يونايتد): 38.6% أمام آرسنال (نوفمبر 2014).

آرسين فينجر (آرسنال): 35.3% أمام مانشستر سيتي (يناير 2015).

إنزو ماريسكا (تشيلسي): 35.3% أمام ليفربول (مايو 2025).

آرنه سلوت (ليفربول): 33.7% أمام مانشستر سيتي (فبراير 2025).

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي): 32.8% أمام آرسنال (سبتمبر 2025).

يورجن كلوب (ليفربول): 31.9% أمام مانشستر سيتي (أبريل 2023).

هاري ريدناب (ساوثهامبتون): 29.4% أمام آرسنال (فبراير 2005).

ويعتبر أعلى رقم مُسجَّل في القائمة يعود إلى سير أليكس فيرجسون، عندما لعب مانشستر يونايتد بـ39.4% استحواذ فقط أمام آرسنال في مايو 2009، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي ليحقق خلاله لقب الدوري الـ18 في تاريخه.