شركة عالمية تصدم منتخب إسرائيل.. ما القصة؟

طلب شركة "ريبوك" العالمية للأحذية والملابس الرياضية، من منتخب إسرائيل لكرة القدم، إزالة شعارها من زيه الرسمي.

ووفقا لصحيفة "تايم أوف إسرائيل"، طلبت شركة "ريبوك" من مورد المعدات المحلي مجموعة " MSG"، بسحب شعارها من قمصان منتخب إسرائيل.

وقال الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، في بيان رسمي: "نأسف لاختيار شركة ريبوك الرضوخ لتهديدات المقاطعة التي لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق، توجد قوانين واضحة ضد المقاطعة، وسنبحث جميع الخيارات القانونية المتاحة".

وأضاف البيان: "شعار الاتحاد والعلم الإسرائيلي سيظلان "معروضين بفخر" على جميع أزياء المنتخب الإسرائيلي، وسيتم العثور قريبا على راع أكثر شجاعة وأمانة".

