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هدف كريستيانو رونالدو الأول في 2025 (فيديو)

09:53 م الخميس 09 يناير 2025

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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كتب - نهى خورشيد

ساهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في فوز العالمي على الأخدود بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول للمباراة، معلناً عن أول أهدافه في عام 2025.

وبحسب شبكة أوبتا أصبح رونالدو ثالث أسرع لاعب يسجل 60 هدفاً في تاريخ الدوري السعودي، متساوياً مع المغربي عبدالرزاق حمدالله والسوري عمر السومة.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ28 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، و بفارق 8 أهداف عن اتحاد جدة متصدر المسابقة.

هدف كريستيانو رونالدو الأول في نادي النصر يفوز على الأخدود دوري روشن السعودي
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