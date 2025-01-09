هدف كريستيانو رونالدو الأول في 2025 (فيديو)
كتب - نهى خورشيد
ساهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في فوز العالمي على الأخدود بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.
وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول للمباراة، معلناً عن أول أهدافه في عام 2025.
هددددددف⚽!— SSC (@ssc_sports) January 9, 2025
من علامة الجزاء.. رونالدو يضيف الهدف الثاني للنصر ⚽🔥
النصر 2 × 1 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/rONTqHzkDq
وبحسب شبكة أوبتا أصبح رونالدو ثالث أسرع لاعب يسجل 60 هدفاً في تاريخ الدوري السعودي، متساوياً مع المغربي عبدالرزاق حمدالله والسوري عمر السومة.
وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ28 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، و بفارق 8 أهداف عن اتحاد جدة متصدر المسابقة.
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