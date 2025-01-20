اشارات استفزازية.. اشتباك ميسي مع جماهير المكسيك (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات ملحوظة في شخصية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، الذي اتسم دائمًا بالهدوء والابتعاد عن الصراعات.

ظهر هذا الجانب المختلف من ميسي في عدد من المناسبات، كان أبرزها خلال مباراة ودية جمعت فريقه إنتر ميامي بنظيره كلوب أمريكا المكسيكي التي أقيمت فجر الأحد، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

فقد تعرض ميسي، البالغ من العمر 37 عامًا، لصافرات استهجان من الجماهير المكسيكية أثناء اللقاء ليردّ النجم الأرجنتيني بطريقة مثيرة للجدل، حيث سجل هدفًا واتجه بعدها نحو الجماهير مشيرًا إلى اسمه على القميص، قبل أن يرفع يده بأصابع تشير إلى الرقم "3".

حملت هذه الإشارة دلالة واضحة بأن منتخب الأرجنتين حقق ثلاثة ألقاب في كأس العالم، مقارنة بتاريخ مكسيكي خالٍ من الإنجازات في هذا المحفل العالمي.