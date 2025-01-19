"صعود الثنائي المصري".. ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة والأخيرة، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعتين الأولى والرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

وشهدت مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم، تحقيق الفارس الأبيض الفوز على حساب نظيره إنيمبا النيجيري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على حساب بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وضمن الثنائي المصري ببطولة الكونفدرالية، الزمالك والمصري البورسعيدي الصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وجاء جدول ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى

1- سيمبا.. 6 مباريات.. 13 نقطة.

2- شباب قسنطينة.. 6 مباريات.. 12 نقطة.

3- برافوس.. 6 مباريات.. 7 نقاط.

4 الصفاقسي.. 6 مباريات.. 3 نقاط.

المجموعة الثانية

1- نهضة بركان.. 5 مباريات.. 13 نقطة.

2- ستيلينبوش.. 5 مباريات.. 9 نقاط.

3- الملعب المالي.. 5 مباريات.. 4 نقاط.

4- سي دي لواندا سول.. 5 مباريات.. نقطتين.

المجموعة الثالثة

1- اتحاد الجزائر.. 5 مباريات.. 11 نقطة.

2- نادي دياراف.. 5 مباريات.. 8 نقاط.

3- أسيك ميموزا.. 5 مباريات.. 5 نقاط.

4- نادي أورايا يونايتد.. 5 مباريات.. نقطتين.

المجموعة الرابعة

1- الزمالك.. 6 مباريات.. 14 نقطة.

2- المصري البورسعيدي.. 6 مباريات.. 9 نقاط.

3- إنيمبا.. 6 مباريات.. 5 نقاط.

4- بلاك بولز.. 6 مباريات.. 4 نقاط.

ويذكر أن مباريات الجولة السادسة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سيتم استكمالها غدًا، بإقامة مباريات المجموعات الثانية والثالثة.

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