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"بعد طرد أحد اللاعبين".. 135 قتيلا في اشتباكات خلال مباراة في غينيا (فيديوهات)

10:50 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

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كتبت-هند عواد:

شهدت الأيام الماضية، اندلاع اشتباكات بين مجموعة من المشجعين خلال مباراة في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، أسفرت عن وفاة 135 شخصا.

ووقعت الاشتباكات في المباراة، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لأحد لاعبي الفريقين، مع اقتراب نهاية اللقاء الذي كانت نتيجته 0-0.

واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد اندلاع العنف والاشتباكات الدامية، وحاول المشجعون الفرار، إلا أن عدد القتلى وصل إلى 135 شخصا، وفقا لتصريحات نقلها موقع "RT" عن منظمات حقوقية في غينيا.

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غينيا نزيريكوري اشتباكات
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