مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

1 1
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

1 0
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

0 2
20:00

الأهلي

جميع المباريات

رسميًا.. السعودية تعلن مدرب المنتخب الجديد قبل مونديال 2026

كتب : محمد عبد الهادي

09:25 م 23/04/2026

جورجيوس دونيس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مديرًا فنيًا للمنتخب بدلًا من هيرفي رينارد.

وكان الاتحاد السعودي أنهى علاقته التعاقدية مع رينارد وذلك قبل منافسات كأس العالم 2026.

ووقع منتخب السعودية عقدًا مع مدرب فريق الخليج جورجيوس دونيس يمتد حتى يونيو 2027.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم بجانب كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.


مصدر بالزمالك يكشف سر استبعاد بنتايج من مباراة بيراميدز

"ضد الحليب ويفضل أعضاء الحيوانات".. طاهي رونالدو السابق يكشف أسرار لياقته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جورجيوس دونيس منتخب السعودية هيرفي رينارد كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
زووم

فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
نصائح طبية

منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي
زووم

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي
"الكودا".. حيتان العنبر تفاجئ العلماء بنظام تواصل يشبه لغة البشر
علاقات

"الكودا".. حيتان العنبر تفاجئ العلماء بنظام تواصل يشبه لغة البشر
ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة