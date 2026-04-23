أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مديرًا فنيًا للمنتخب بدلًا من هيرفي رينارد.

وكان الاتحاد السعودي أنهى علاقته التعاقدية مع رينارد وذلك قبل منافسات كأس العالم 2026.

ووقع منتخب السعودية عقدًا مع مدرب فريق الخليج جورجيوس دونيس يمتد حتى يونيو 2027.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم بجانب كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.



