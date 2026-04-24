إعلان

كاميرات المراقبة فضحته.. سقوط "منفاخ" أشهر لص دراجات هوائية في الفيوم

كتب : حسين فتحي

12:32 م 24/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، القبض على لص تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية، بعد ساعات من سرقة دراجة هوائية بنطاق قسم شرطة "أول" الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح أبو لطيعة مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" القبض على لص سرقة الدراجات الهوائية ويدعى (م .ا .س )23 عاماً مسجل خطر سرقات وشهرته (منفاخ) مقيم بدائرة بندر الفيوم.

وفى كمين قاده المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، تحت إشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، جرى ضبط المتهم وبحوزته الدراجة الهوائية والتى قام بسرقتها من أمام إحدى العمارات.

واضافت التحريات، أن المتهم سبق وأن قام بسرقة أكثر من دراجة هوائية وبيعها لبعض الأشخاص.

وأمام نيابة بندر الفيوم، أعترف المتهم بسرقة العديد من الدراجات الهوائية، بعد مواجهته بصور فحص كاميرات المراقبة بالعديد من مناطق مدينة الفيوم، فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن الفيوم الدراجات الهوائية مسجل خطر

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

