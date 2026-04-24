شهد طريق قرى شرق النيل بمركز المنيا، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بكسور وجروح متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين على طريق قرية بني عبيد التابعة لمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا ، وتبين إصابتهم بجروح خطيرة وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وحالتهم غير مستقرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم التحفظ على المركبتين.