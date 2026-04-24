فحص 1034 مواطنًا في قافلة طبية مجانية في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:39 م 24/04/2026
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (9)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (6)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (8)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (4)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (5)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (3)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (11)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (10)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (1)
    جانب من قافلة طبية مجانية في بني سويف (2)

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية العواونة التابعة لمركز اهناسيا، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

6 تخصصات طبية وخدمات علاجية مجانية

شهدت القافلة الطبية توقيع الكشف على 1034 مواطنًا في 6 تخصصات طبية شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، وسط تطبيق إجراءات وقائية وتنظيمية مشددة لضمان سلامة المواطنين والفرق الطبية.

كما تم إجراء: 168 تحليل دم وطفيليات، 7 حالات أشعة، 120 فحص موجات فوق صوتية، فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 299 مواطن، ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي.

ندوات تثقيفية وصحية

تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات هامة حول: الأمراض المعدية مثل: الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا ، الأمراض غير المعدية مثل: الضغط، السكر، والسمنة، أورام الثدي وأهمية الكشف المبكر، تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والأطفال وكبار السن.

وتأتي القافلة الطبية ضمن جهود مديرية الصحة في بني سويف لتوسيع مظلة الخدمات الصحية المجانية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لأهالي القرى والمناطق النائية.

