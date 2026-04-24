في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر، أعلنت وزارة الداخلية عن تحديث شامل لمنظومة تصاريح العمل، لتتحول الخدمة من الإجراءات التقليدية المعقدة إلى تجربة رقمية سريعة ومؤمنة بالكامل.

منظومة رقمية جديدة

وزارة الداخلية كشفت عن تطوير جذري داخل الإدارة العامة لتصاريح العمل، عبر إطلاق منظومة رقمية موحدة تُدار إلكترونيًا، تبدأ من تسجيل بيانات المواطن عبر "شباك واحد"، وصولًا إلى استلام التصريح في شكله الجديد كـ"كارت ذكي" مؤمن، بدلًا من التصاريح الورقية التقليدية.

تصاريح العمل خلال 30 دقيقة

وشملت التحديثات استحداث خدمة اختيارية تتيح استخراج تصريح العمل خلال 30 دقيقة فقط، في خطوة تستهدف تقليل التكدس وتوفير الوقت على المواطنين، خاصة مع تفعيل الخدمة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، ما يسمح بالحصول عليها من أي مكان.

منظومة الداخلية الرقمية

ويعتمد النظام الجديد على ربط كافة وحدات تصاريح العمل بقاعدة بيانات موحدة قائمة على الرقم القومي، لضمان دقة البيانات وتعزيز مستويات الأمان، بما يواكب توجه الدولة نحو بناء بنية رقمية متكاملة.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة خضعت لتجارب تشغيل ناجحة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بالمقر الرئيسي والأقسام التابعة له في محافظة القاهرة اعتبارًا من 26 أبريل 2026، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا في باقي المحافظات.

