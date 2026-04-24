مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟

كتب : محمد خيري

09:06 ص 24/04/2026

أشرف بن شرقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايدت التكهنات خلال الفترة الأخيرة بشأن إمكانية انتقال إبراهيم عادل، لاعب الجزيرة والمعار إلى نورشيلاند الدنماركي، إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان اللاعب قد انتقل إلى النادي الدنماركي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في خطوة تهدف لاكتساب خبرات الاحتراف الأوروبي.

مفاوضات سابقة مع الأهلي

وكشف إبراهيم عادل في تصريحات سابقة عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضمه خلال الموسم الماضي، موضحًا أن محمد النني تواصل معه وأبلغه برغبة سيد عبد الحفيظ في الحديث معه، لكنه رفض فتح باب المفاوضات بعد اتفاقه مع ناديه الأوروبي.

وأكد اللاعب أنه يفضل استكمال مشواره الاحترافي في الوقت الحالي، رغم اعترافه بأن اللعب للأهلي يمثل طموحًا لأي لاعب.

حقيقة رحيل بن شرقي

وعلى الجانب الآخر، نفى مصدر داخل الأهلي ما تردد بشأن رحيل أشرف بن شرقي بنهاية الموسم، مؤكدًا أن المدير الفني ييس توروب يعتبره من العناصر الأساسية في الفريق.

وأشار المصدر إلى أن ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين سيتم حسمه عقب نهاية الموسم الجاري، وتحديدًا بعد انتهاء منافسات الدوري، إلى جانب حسم موقف الجهاز الفني.

خلاصة المشهد

تبقى كل السيناريوهات مفتوحة بشأن انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي، في ظل رغبة اللاعب الحالية في الاستمرار بأوروبا، مقابل اهتمام محتمل من النادي، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع نهاية الموسم.

أشرف بن شرقي الأهلي إبراهيم عادل

أحدث الموضوعات

واشنطن تدرس معاقبة دول في الناتو لعدم دعمها ضد إيران
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة بالقاهرة في أول يوم لتطبيق التوقيت الصيفي 2026
أخبار

المزيد

