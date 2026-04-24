محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية -صور

كتب : إيهاب عمران

12:38 م 24/04/2026 تعديل في 12:53 م
قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بجولة ميدانية لتفقد مشروع ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ـ والذى يعتبر أحد أبرز المشروعات التي تمثل متنفس حضارى جديد لأهالى المدينة .

وجرى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل بنسبة 100% ، بطول 800 متر وعرض 12 متر ، وبتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 20 مليون جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى من شوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية حول معدلات التنفيذ ومكونات المشروع ، وذلك بحضور زهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو حيث تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال ، والخطط المستقبلية لتطوير الكورنيش بشكل كامل .

وأكد محافظ أسوان أهمية استكمال هذا المشروع الحيوي، موجهاً بإدراج إمتداد جديد للكورنيش ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2026/2027، وكذا التوجيه بالبدء في إعداد دراسات الشروط لطرح إستخدام الكورنيش وتوفير مناطق الجلوس والكافيتريات على مناطق مختلفة على الكورنيش مع النص على الإستعمالات والأنشطة والخدمات في دراسة الشروط بما يتناسب مع عادات وتقاليد المدينة وكذا الشروط القانونية المنظمة.

ويعكس المشروع رؤية الدولة المصرية التى تستهدف تعظيم الإستفادة من واجهات النيل وتحويلها إلى متنزهات حضارية ومناطق جذب ترفيهية وسياحية وفقاً للهوية البصرية للمحافظة، بما يواكب جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة أسوان فى مختلف قطاعات العمل العام.

مدينة السباعية محافظة أسوان ممشى كورنيش النيل

