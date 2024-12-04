موعد مباراة ليفربول والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم الأربعاء، فريق ليفربول مع نظيره نيوكاسل يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025.

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعمل رفاق النجم المصري محمد صلاح، على تحقيق الفوز، للابتعاد بالصدارة، والاستمرار في الانتصارات بعد الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

وتنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، ويليه أرسنال في المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثالث بـ 25 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

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