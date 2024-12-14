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تشكيل بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي اليوم

08:05 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    تدريبات بيراميدز
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    تدريبات بيراميدز
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    تدريبات بيراميدز
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    تدريبات بيراميدز
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    تدريبات بيراميدز
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    بيراميدز وانبي
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

تشكيل بيراميدز ضد الترجي التونسي اليوم

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي

تشكيل بيراميدز ضد الترجي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا الترجي التونسي
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