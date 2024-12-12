نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - وائل توفيق:

تحرص الأندية الكبرى على صناعة وتصميم قمصان "تيشرتات" تعبر عن هويتها من ناحية الألوان والشكل.

هنا نستعرض أغلى 15 قميصًا للأندية في التاريخ، أحدهم ارتداه مارادونا في آخر مباراة لعبها مع نادي نابولي الإيطالي..

قميص برشلونة خارج أرضه 1991-92

ارتدى هذا القميص النادر في أول فوز لنادي برشلونة في بطولة كأس أوروبا تحت قيادة المدرب يوهان كرويف لاعبون مثل مايكل لاودروب.

وحقق الفريق الفوز في المباراة النهائية ضد فريق سامبدوريا الإيطالي في ويمبلي، بفضل هدف في الوقت الإضافي من رونالد كومان. سعر القميص 599.99 جنيه إسترليني.

قميص نابولي الأساسي 1990-91

يُعد قميص نابولي الذي يحمل شعار الدوري الإيطالي بالإضافة إلى رعاية شركة مارس أحد أشهر القمصان في العالم.

وقد اكتسب هذا القميص شهرة عالمية عندما تعاقد النادي مع دييجو مارادونا في عام 1984، وارتداه في مباراته الأخيرة. سعر القميص 499.99 جنيه إسترليني.

قميص هولندا الأساسي 1988

قميص من تصميم شركة أديداس، وقد ارتداه منتخب هولندا في بطولة أوروبا عام 1988 عندما تغلب الفريق، الذي ضم ماركو فان باستن، على الاتحاد السوفييتي في النهائي بنتيجة 2-0. وقد صُنع خصيصًا للبطولة ولم يُرتد مرة أخرى. سعره 599.99 جنيهًا إسترلينيًا.

قميص الولايات المتحدة الأمريكية 1994

يُقال في الأصل إنه القميص المخصص لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 1994، وقد ارتداه المنتخب المضيف في كل مباراة.

ارتدى المنتخب الأمريكي القميص النادر الذي صممته شركة Adidas والذي يحمل النجوم والخطوط بعد خروجه من البطولة بعد خسارته 1-0 أمام البرازيل التي فازت بالبطولة في النهاية. سعر القميص 499.99 جنيه إسترليني.

الاتحاد السوفييتي 1989-1991

تم إصداره لكأس العالم 1990، وهو آخر قميص للاتحاد السوفييتي يظهر في أي كأس عالم، مما يجعله نادرًا للغاية. سعره 449.99 جنيهًا إسترلينيًا.

القميص الثالث لمانشستر يونايتد 1986-1988

تم إصدار هذا القميص الذي ارتداه برايان روبسون خلال الموسم الأول للسير أليكس فيرجسون في تدريب مانشستر يونايتد. التصميم الكلاسيكي من شركة أديداس يجعل هذا القميص أحد أكثر قمصان الفريق قيمة. 449.99 جنيه إسترليني.

قميص البرازيل الأساسي 1978-1989

تم ارتداء هذا القميص خلال كأس العالم 1978، سعره وصل إلى 399.99 جنيه إسترليني.

قميص المنتخب الدنماركي 1986-1988

صُنع هذا القميص بواسطة Hummel، وكان القميص الذي ارتداه الدنماركيون عندما حققوا فوزًا 1-0 على اسكتلندا خلال كأس العالم 1986. في ذلك الوقت، كان أليكس فيرجسون مديرًا فنيًا لاسكتلندا مؤقتًا بعد وفاة جوك شتاين. سعر القميص 399.99 جنيهًا إسترلينيًا.

قميص رومانيا 1994

تم ارتداء هذا التصميم الذي صممته شركة Adidas خلال كأس العالم عام 1994 عندما استمتع المنتخب الروماني بقيادة لاعب الوسط جورجي هاجي بأداء رائع حتى الدور ربع النهائي، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام السويد. ويُعد هذا أعظم إنجاز حققه المنتخب الروماني في كأس العالم. سعره 399.99 جنيه إسترليني.

قميص ميلان الأساسي 1999-2000

يُعد هذا القميص أحد أكثر قمصان نادي إيه سي ميلان رواجًا، وقد تم إصداره كجزء من احتفالات النادي بالذكرى المئوية لتأسيسه. يتميز هذا القميص بخطوط أضيق من القمصان الأخرى في كتالوجه الخلفي، كما يتميز بشعار خاص وتم ارتداؤه خلال موسم الدوري الإيطالي 1999-2000. سعره 399.99 جنيهًا إسترلينيًا.

قميص أرسنال خارج ملعبه 1991-93

تم السخرية من تصميمه الشهير "الموزة المكسورة"، وقد ارتداه لاعبو آرسنال من عام 1991 إلى عام 1993. ارتدى لاعبون مثل إيان رايت القميص الذي صممته شركة أديداس خلال بعض مباريات آرسنال الأكثر شهرة، مثل عندما فشل فريق جورج جراهام في الفوز بكأس خلال موسم القميص الأول، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري في الدور الثالث واحتل المركز الرابع في الدرجة الأولى. ومع ذلك، لا يزال إرثه قائمًا في إلهام الفرق الأخرى لتبني تصميمات جريئة. 374.99 جنيهًا إسترلينيًا.

القميص الثالث لإنتر ميلان 1997-98

ارتدى البرازيلي رونالدو نازاريو دي ليما، الذي انضم إلى إنتر ميلان قادماً من برشلونة، القميص الثالث لموسم 1997-1998 عندما فاز إنتر ميلان بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) بفوزه على منافسه لاتسيو 3-0. وسجل رونالدو ستة أهداف في البطولة. سعر القميص 374.99 جنيه إسترليني.

قميص تشيلسي الأساسي 1986-1987

كان هذا التصميم جزءًا من جهود خفض التكاليف التي قادها رئيس مجلس الإدارة كين بايتس، وكان مصممًا لموسم واحد. وقد ارتداه تشيلسي عندما احتل المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الأولى وخرج من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد خسارته 1-0 أمام واتفورد. سعره 349.99 جنيهًا إسترلينيًا.

قميص ليفربول الأساسي 1989-91

ارتدى أساطير كرة القدم مثل جون بارنز وإيان راش وبيتر بيردسلي قميص ليفربول الكلاسيكي على أرض الملعب، بما في ذلك عندما فاز الفريق بلقب الدوري في موسم 1989-1990. 349.99 جنيه إسترليني.