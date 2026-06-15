إيران تشيد بدور مصر في اتفاق إنهاء الحرب: ساعدت في تجاوز العقبات

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالدور الذي لعبته مصر خلال الأشهر الماضية في دعم مسار المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق أنهى حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا تطلع بلاده إلى استمرار الجهود المصرية لضمان تنفيذ الاتفاق والحفاظ على استدامته وصولًا إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عراقجي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، حيث أعرب الوزير الإيراني عن تقديره للقيادة المصرية وللتحركات التي قامت بها القاهرة عبر اتصالات رفيعة المستوى للمساعدة في تقريب وجهات النظر، وتجاوز العقبات التي واجهت المفاوضات، وتشجيع الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب.

وتناول الوزيران خلال الاتصال بنود الاتفاق الذي أنهى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، كما ناقشا الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، بما يضمن احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها.

مصر تؤكد دعم لبنان واستمرار جهود التهدئة

من جانبه، رحب الدكتور بدر عبد العاطي بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن يسهم في إحداث تحول حقيقي يدعم استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية الهادفة إلى دعم التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشددًا على وقوف القاهرة إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

كما جدد التأكيد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وضرورة تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من ممارسة دورها الكامل، وفرض سيادة الدولة على أراضيها، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.