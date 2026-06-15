إعلان

إيران تشيد بدور مصر في اتفاق إنهاء الحرب: ساعدت في تجاوز العقبات

كتب : وكالات

11:28 ص 15/06/2026 تعديل في 11:59 ص

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالدور الذي لعبته مصر خلال الأشهر الماضية في دعم مسار المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق أنهى حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا تطلع بلاده إلى استمرار الجهود المصرية لضمان تنفيذ الاتفاق والحفاظ على استدامته وصولًا إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عراقجي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، حيث أعرب الوزير الإيراني عن تقديره للقيادة المصرية وللتحركات التي قامت بها القاهرة عبر اتصالات رفيعة المستوى للمساعدة في تقريب وجهات النظر، وتجاوز العقبات التي واجهت المفاوضات، وتشجيع الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب.

وتناول الوزيران خلال الاتصال بنود الاتفاق الذي أنهى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، كما ناقشا الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، بما يضمن احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها.

مصر تؤكد دعم لبنان واستمرار جهود التهدئة

من جانبه، رحب الدكتور بدر عبد العاطي بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن يسهم في إحداث تحول حقيقي يدعم استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية الهادفة إلى دعم التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشددًا على وقوف القاهرة إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

كما جدد التأكيد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وضرورة تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من ممارسة دورها الكامل، وفرض سيادة الدولة على أراضيها، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران بدر عبد العاطي عباس عراقجي حرب إيران مصر الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

آخر موعد لتقديم اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2026
مدارس

آخر موعد لتقديم اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2026
جولد بيليون: الذهب العالمي يقفز 3% وتراجع الدولار محليا يكبح مكاسب المعدن
اقتصاد

جولد بيليون: الذهب العالمي يقفز 3% وتراجع الدولار محليا يكبح مكاسب المعدن
هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب
أخبار

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب
رسالة مشفرة.. تحقيق أمريكي بعد ظهور الرقمين "86 47" قرب فعالية لترامب (صور-
شئون عربية و دولية

رسالة مشفرة.. تحقيق أمريكي بعد ظهور الرقمين "86 47" قرب فعالية لترامب (صور-
قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فقد 3% في يومين.. هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
هل تكون نهاية الحرب الإيرانية كلمة السر لارتفاع الذهب مجددًا؟ خبراء يوضحون
بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو اليوم.. هل هناك زيادة جديدة؟