واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والمرورية والتموينية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 105 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، وقضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 9 ملايين جنيه، إلى جانب ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق مدعم قبل طرحها بطرق غير قانونية.

105 آلاف مخالفة مرورية و48 حالة تعاطٍ للمخدرات

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 105541 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما جرى فحص 1136 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 474 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص والأمن والمتانة. كما تم فحص 161 سائقًا، وتبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه.

ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق مدعم

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر.

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وضبط ما يزيد على 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

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