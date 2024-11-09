غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مباراة ليل بالدوري الفرنسي

كتب - محمد القرش:

سجل لاعب منتخب ألمانيا، جمال موسيالا، هدف فوز بايرن ميونخ على سانت باولي في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وفي الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول، سدد جمال موسيالا صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك سانت باولي.

وانفرد بايرن ميونخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن لايبزيج أقرب منافسيه.

ويلاقي البايرن نظيره أوجسبورج يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، في الجولة الحادية عشر من منافسات البوندسليجا.

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