تشهد ملاعب كرة القدم دائماً، العديد من المواقف الطريفة وكذلك الكثير من الأزمات، التي من الممكن أن يشهدها المستطيل الأخضر، سواء بين المدرب ولاعبه أو بين المدرب ولاعب من الفريق المنافس.

واعتاد عشاق كرة القدم في العالم، على مشاهدة الكثير من المواقف المختلفة في المستطيل الأخضر، سواء كانت مواقف طريفة أو حتى الأزمات والمشادات التي تشهدها الملاعب.

مارسيلو ومينزيس المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي

ومن أبرز الأزمات التي شهدتها ملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة، هى الأزمة التي حدثت بين المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي مانو مينزيس ولاعب الفريق مارسيلو، خلال مشاركة الأخير بديلاً في أحد المباريات بالدوري البرازيلي.

وكان الخلاف بدأ بين الثنائي، حينما قرر مينزيس المدير الفني للفريق بالدفع بمارسيلو بديلاً، قبل نهاية مباراة فريقه أمام جريميو بدقائق معدودة، قبل أن يدخل الثنائي معاً في نقاش ويتفاجأ كل المتابعين بعد ذلك بإشارة المدير الفني لمارسيلو بالعودة مرة أخرى وعدم مشاركته في اللقاء، وسط غضب المدير الفني لـ فلومينينسي، قبل أن يقرر فلومينينسي بعد ذلك فسخ التعاقد مع مارسيلو.

ليروي ساني ومدرب يونيون برلين

وفي يناير الماضي شهدت الملاعب الألمانية مشادة قوية بين ليروي ساني لاعب فريق بايرن ميونخ، مدرب فريق يونيون برلين نيناد بجيليسيا، خلال مواجهة البافاري مع يونيون برلين في الدوري الألماني.

وعند الدقيقة 74 من عمر المباراة، نشبت مشادة بين ساني ومدرب برلين، بعدما أمسك الأخير بالكرة في يده ليمنع ساني من استكمال اللعب لصالح بايرن ميونخ بشكل سريع، ثم قام المدرب بعد ذلك بضرب لاعب بايرن ميونخ على وجهه، ليدخل الثنائي في مشادة قبل أن يتدخل لاعبي الفريقين لإنهاء الأزمة وقام حكم اللقاء بطرد مدرب برلين بعد هذه الواقعة.

أدم ليايتش وديليو روسي مدرب فيرونتينا

وكان عام 2012، شاهداً على واحدة من أقوى المشاجرات والمشادات التي حدثت بين لاعب ومدربه، التي كانت من نصيب المدير الفني ديليو روسي المدير الفني لفريق فيورنتينا في ذلك الوقت، الذي دخل في مشادة كلامية مع لاعبه، بعد قيامه باستبدال اللاعب في أحد مباريات الفريق، فلا أن تطور المشادة بين الثنائي لمشاجرة بالأيدي، مما أدى إلى قيام إدارة فيورنتينا بإقالة المدرب وتوقيع غرامة مالية على اللاعب.

أحمد حسام ميدو وحسن شحاتة

ولعل أبرز المشادات التي شهدتها المصرية والتي لا تزال عالقة بأذهان كل محبي وعشاق الكرة المصرية، هى المشادة التي حدثت بين حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر وأحمد حسام ميدو مهاجم الفراعنة السابق، في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا عام 2006 أمام منتخب السنغال.

ودخل ميدو في موجة غضب شديدة، بحلول الدقيقة 80 بعد أن قرر حسن شحاتة استبداله ودخول بدلاً منه عمرو ذكي، ليدخل ميدو في مشادة كلامية قوية مع حسن شحاتة، كادت أن تتطور إلى مشاجرة لولا تدخل لاعبي منتخب مصر وإنهاء الخلاف الذي نشب بين الثنائي، ليقرر المعلم استبعاد اللاعب من المشاركة في المباراة النهائية والتي خاضها منتخب مصر أمام كوت ديفوار وتمكن من تحقيق الفوز وحصد اللقب.

مشادة صلاح ويورجن كلوب

ووسط المسيرة الكروية الحافلة والمميزة، التي يقدمها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لم تخلو مسيرته من بعض المشادات والأزمات القليلة، ولعل أبرزها دخوله في مشادة كلامية مع المدير الفني الأسبق للريدز يورجن كلوب، قبل رحيله بأسابيع قليلة عن تدريبات الفريق بعد نهاية الموسم الماضي.

ويذكر أن هذه الأزمة بين كلوب وصلاح، كانت بدأت منذ مباراة الريدز أمام ست هام، في الموسم الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي، التي أقيمت في إبريل الماضي وبدأها صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول، بقرار فني من يورجن كلوب، قبل أن يقرر الدفع به كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بدلاً من لويس دياز.

وقبل دخول صلاح إلى أرض الملعب، توجه كلوب إلى صلاح، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية ولكن سرعان ما انتهت الأزمة بينهما ودخل النجم المصري إلى أرضية الملعب بشكل طبيعي.

وخرج كلوب عقب نهاية المباراة وقال: "لا توجد مشكلة، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة خلع الملابس، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي"، ليؤكد كلوب على انتهاء الأمر وعدم وجود أزمة.