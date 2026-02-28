إعلان

ترامب يعلن رسميا مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

كتب : مصراوي

11:48 م 28/02/2026

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إن مقتل خامنئي يمثل "عدالة للشعب الإيراني، ولكل الأمريكيين، ولأشخاص من دول عديدة حول العالم قُتلوا أو شُوّهوا على يده"، مضيفًا أنه: "لم يتمكن من الإفلات من أجهزة الاستخبارات وأنظمة التتبع المتطورة، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن القادة الذين قُتلوا معه لم يكن بوسعهم فعل أي شيء".

وأضاف ترامب: "أن ما جرى يمثل "أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده"، لافتًا إلى أن العديد من عناصر الحرس الثوري والقوات العسكرية والأمنية "لم يعودوا يرغبون في القتال، ويبحثون عن حصانة"، على حد قوله. وأردف: "الآن يمكنهم الحصول على حصانة، لاحقًا لن يحصلوا إلا على الموت".

وأعرب ترامب في منشوره، عن أمله في أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلميًا مع من وصفهم بـ"الوطنيين الإيرانيين"، وأن يعملوا معًا لإعادة البلاد، معتبرًا أن إيران تعرضت خلال يوم واحد لدمار واسع، بل لتدمير شبه كامل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن القصف المكثف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع، أو طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدف إحلال السلام في الشرق الأوسط والعالم.

