برلين - (د ب أ)

فرض الحرس الثوري الإيراني قيودا على حركة الشحن عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية بعد ضربات إسرائيلية وأمريكية واسعة النطاق على إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري اليوم السبت.

وبحسب الوكالة تلقت السفن رسائل لاسلكية تدعوهم بعدم العبور من المضيق، وفقا لوكالة تسنيم. وأضافت الوكالة أنه تم توجيه تعليمات لطواقم السفن بوقف محركاتها والاستعداد لعمليات صعود محتملة على متنها.

يذكر أن مضيق هرمز هو أحد الطرق المهمة على مستوى العالم في تجارة الطاقة العالمية ومرور الحاويات والناقلات.

وتمر نحو خمس شحنات عالمية من النفط عبر المضيق يوميا. وقد يرفع أي تعطل في حركة المضيق أسعار الطاقة ويحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.