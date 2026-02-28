إعلان

إيران تفرض قيودا على عبور مضيق هرمز وتحذر السفن

كتب : مصراوي

11:24 م 28/02/2026 تعديل في 11:54 م

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين - (د ب أ)
فرض الحرس الثوري الإيراني قيودا على حركة الشحن عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية بعد ضربات إسرائيلية وأمريكية واسعة النطاق على إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري اليوم السبت.

وبحسب الوكالة تلقت السفن رسائل لاسلكية تدعوهم بعدم العبور من المضيق، وفقا لوكالة تسنيم. وأضافت الوكالة أنه تم توجيه تعليمات لطواقم السفن بوقف محركاتها والاستعداد لعمليات صعود محتملة على متنها.

يذكر أن مضيق هرمز هو أحد الطرق المهمة على مستوى العالم في تجارة الطاقة العالمية ومرور الحاويات والناقلات.

وتمر نحو خمس شحنات عالمية من النفط عبر المضيق يوميا. وقد يرفع أي تعطل في حركة المضيق أسعار الطاقة ويحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز إيران غلق مضيق هرمز إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة
أخبار وتقارير

بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة
زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب
شئون عربية و دولية

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب
رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب عن أنباء مقتل خامنئي: أعتقد أن ذلك حقيقي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد