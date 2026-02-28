رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الغارات الجوية، قائلا: "نشعر أن هذه قصة صحيحة".

وأشار ترامب، إلى أن معظم القيادة العليا في إيران رحلت، موضحا: "معظم الأشخاص الذين يتخذون جميع القرارات قد رحلوا. لا أقصد شخصين مثلا".

ورد ترامب على سؤال حول من سيخلف المرشد الأعلى، قائلا: "لا أعرف، ولكن في مرحلة ما سيتصلون بي ليسألوني من أريد"، مبينا أنه يقول ذلك "بسخرية طفيفة فقط".

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن الضربات العسكرية تعتبر بالفعل نجاحا، مؤكدا: "لقد ألحقنا بهم أضرارا جسيمة. سيستغرق الأمر سنوات لإعادة البناء".

تأكيدات إسرائيلية بشأن مقتل علي خامنئي

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدرين إسرائيليين، مقتل علي خامنئي.

وأفاد أحد المصادر بأن إسرائيل حصلت على صورة لجثته، بينما أشار المصدر الثاني إلى أنه يجري إعداد بيان رسمي بهذا الشأن.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في وقت سابق بوجود دلائل على أن المرشد "لم يعد بيننا".

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" أن سفير إسرائيل لدى واشنطن أبلغ مسؤولين أمريكيين بأن المرشد قُتل في غارة إسرائيلية ضمن عملية عسكرية مشتركة ضخمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أكد مسؤول إسرائيلي نبأ الوفاة بناء على معلومات المخابرات الإسرائيلية.

نفي طهران لتقارير مقتل علي خامنئي

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، هذه الأنباء، مؤكداً أن الرئيس "مسعود بزشكيان" والمرشد الأعلى بصحة جيدة. بينما لم يظهرالمرشد علنا أو في مقاطع فيديو منذ بدء الغارات.

واعتبر بقائي، أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية للمرة الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية، مشيرا إلى أن بلاده دخلت المفاوضات بحسن نية.