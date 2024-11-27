الزمالك ضد بلاك بولز في كأس الكونفدرالية.. لحظة بلحظة 1-0
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تغطية- نهى خورشيد
تنطلق مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد القاهرة الدولي.
ويدخل الزمالك اللقاء بالتشكيل الأتي:
في حراسة المرمى: محمد عواد.
في خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.
في خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، عبد الله السعيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو".
في خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو".
يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي، محمود حمدي “الونش”، محمود بنتايج، مصطفى الزناري، أحمد محمود، زياد كمال، كونراد ميشالاك، حسام أشرف، وعمر فرج.
ويمكنكم متابعة اللقاء لحظة بلحظة...
الدقيقة 2: زيزو يهدر هدفاً محققاً بتسديدة أعلى المرمي.
الدقيقة 6: تسديدة أخري من زيزو تمر بجوار القائم.
الدقيقة 8: عواد ينقذ مرمى الزمالك من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.
الدقيقة 12: ضغط قوي من جانب لاعبي الزمالك على مرمى بلاك بولز.
الدقيقة 17: شلبي يهدر هدفاً محققاُ وانقاذ رائع من حارس بلاك بولز.
الدقيقة 26: ضغط من لاعبي الزمالك علي مرمي الفريق الموزمبيقي.
الدقيقة 30: سقوط حارس بلاك بولز.
الدقيقة 34: ضغط مستمر من جانب لاعبي الأبيض على مرمى بلاك بولز.
الدقيقة 40: تسديدة قوية من زيزو و إنقاذ آخر من الحارس.
الدقيقة 44: الحكم يحتسب 3 دقائق.
الدقيقة 45: إيشو يسجل الهدف الأول للزمالك.
انتهاء الشوط الأول بين الزمالك وبلاك بولز
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