من المباراة إلى الرد... القصة الكاملة لجروح بيب جوارديولا

تغطية- نهى خورشيد

تنطلق مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، عبد الله السعيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو".

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو".

يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي، محمود حمدي “الونش”، محمود بنتايج، مصطفى الزناري، أحمد محمود، زياد كمال، كونراد ميشالاك، حسام أشرف، وعمر فرج.

ويمكنكم متابعة اللقاء لحظة بلحظة...

الدقيقة 2: زيزو يهدر هدفاً محققاً بتسديدة أعلى المرمي.

الدقيقة 6: تسديدة أخري من زيزو تمر بجوار القائم.

الدقيقة 8: عواد ينقذ مرمى الزمالك من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 12: ضغط قوي من جانب لاعبي الزمالك على مرمى بلاك بولز.

الدقيقة 17: شلبي يهدر هدفاً محققاُ وانقاذ رائع من حارس بلاك بولز.

الدقيقة 26: ضغط من لاعبي الزمالك علي مرمي الفريق الموزمبيقي.

الدقيقة 30: سقوط حارس بلاك بولز.

الدقيقة 34: ضغط مستمر من جانب لاعبي الأبيض على مرمى بلاك بولز.

الدقيقة 40: تسديدة قوية من زيزو و إنقاذ آخر من الحارس.

الدقيقة 44: الحكم يحتسب 3 دقائق.

الدقيقة 45: إيشو يسجل الهدف الأول للزمالك.

انتهاء الشوط الأول بين الزمالك وبلاك بولز