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3 أرقام قياسية من مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

09:02 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (4)
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (1)
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (5)
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    الأهلي ضد أبيدجان
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    الأهلي ضد ستاد أبيدجان
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري1_2
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_1
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الأهلي واستاد أبيدجان التي أفيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دوري أبطال أفريقيا، 3 أرقام قياسية للمارد الأحمر.

وحقق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا (25 مباراة).

وسجل محمد مجدي أفشة هدف وصنع آخر في فوز المارد الأحمر، لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا.

وساهم أفشة في 21 هدفا بتاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا (سجل 11 وقدم 10 تمريرات حاسمة).

وصنع خالد عبد الفتاح هدف محمود كهربا الثاني، وهو ما لم يفعله منذ 5 يوليو 2023 في مباراة الإسماعيلي.

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