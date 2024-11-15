كاب فيردي ضد مصر.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد:

تُقام اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، وأبرزها مواجهة مصر وكاب فيردي ضمن التصفيات الأفريقية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

تصفيات أفريقيا:

بوتسوانا ضد موريتانيا.. الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2

أوغندا ضد جنوب أفريقيا.. الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض

كاب فيردي ضد مصر.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2

زامبيا ضد كوت ديفوار.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض

أنجولا ضد غانا.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الجابون ضد المغرب.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

جامبيا ضد جزر القمر.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

مباراة ودية:

الزمالك ضد النصر الليبي.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري للسيدات:

المقاولون العرب ضد اتحاد بسيون.. الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

المصري ضد المعادي واليخت.. الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الزمالك ضد مودرن سبورت.. الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بالم هيلز ضد بيراميدز.. الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الطيران ضد إنبي.. الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الأهلي ضد الجونة.. الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

دوري الأمم الأوروبية:

البرتغال ضد بولندا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

إسكتلندا ضد كرواتيا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

الدنمارك ضد إسبانيا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

سويسرا ضد صربيا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 6.

تصفيات آسيا:

إندونيسيا ضد اليابان.. الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

تصفيات أمريكا الجنوبية:

باراجواي ضد الأرجنتين.. الواحدة والنصف ليلاً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

إكوادور ضد بوليفيا.. الثانية ليلاً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.