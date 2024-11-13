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هيرفي رينارد يتحدث باكيا عن فهد المولد.. والجمهور يعلق: "لا تنسونه"

02:23 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    هيرفي رينارد
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    هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا
  • عرض 13 صورة
    هيرفي رينارد
  • عرض 13 صورة
    هيرفي رينارد.. تصوير: أسامة عبدالنبي
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    الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي
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    لحظة نقل فهد المولد من دبي إلى الرياض2
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    لحظة نقل فهد المولد من دبي إلى الرياض1
  • عرض 13 صورة
    لحظة نقل فهد المولد من دبي إلى الرياض3
  • عرض 13 صورة
    لحظة نقل فهد المولد من دبي إلى الرياض
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    فهد المولد
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    فهد المولد لاعب الشباب السعودي
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    فهد المولد
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كتبت-هند عواد:

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن غياب لاعب الأخضر فهد المولد، إذ يرقد في المستشفى بعد سقوطه من شرفة منزله، في سبتمبر الماضي.

وقال رينارد متأثرا في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر الصحفي: "نحن نفتقده، وسنقاتل من أجله".

ولعب فهد المولد مع منتخب السعودية تحت قيادة هيرفي رينارد، بين عامي 2019 و2023.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريح رينارد عن فهد المولد، وكتب أحدهم عبر موقع "إكس": "كلنا تأثرنا، لكن الله يرفع عنه".

وأضاف آخر: "اللهم يا سامع الدعاء، يا أرحم الراحمين، انزل شفائك العاجل على فهد المولد وجميع مرضى المسلمين. لا تنسون فهد المولد من دعواتكم".

هيرفي رينارد المنتخب السعودي فهد المولد بكاء هيرفي رينارد
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