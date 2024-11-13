هيرفي رينارد يتحدث باكيا عن فهد المولد.. والجمهور يعلق: "لا تنسونه"
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كتبت-هند عواد:
تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن غياب لاعب الأخضر فهد المولد، إذ يرقد في المستشفى بعد سقوطه من شرفة منزله، في سبتمبر الماضي.
وقال رينارد متأثرا في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر الصحفي: "نحن نفتقده، وسنقاتل من أجله".
🎙️| رينارد مدرب المنتخب السعودي يبدو «متأثراً» عند حديثه لممثلي وسائل الإعلام بعد نهاية المؤتمر عن غياب فهد المولد:— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 13, 2024
- نحن نفتقده، وسنقاتل من أجله. pic.twitter.com/WqDXLaz4N8
ولعب فهد المولد مع منتخب السعودية تحت قيادة هيرفي رينارد، بين عامي 2019 و2023.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريح رينارد عن فهد المولد، وكتب أحدهم عبر موقع "إكس": "كلنا تأثرنا، لكن الله يرفع عنه".
وأضاف آخر: "اللهم يا سامع الدعاء، يا أرحم الراحمين، انزل شفائك العاجل على فهد المولد وجميع مرضى المسلمين. لا تنسون فهد المولد من دعواتكم".
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