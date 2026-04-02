شهدت الأسواق العالمية والمحلية تفاعلًا واسعًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، ما انعكس بشكل مباشر على تحركات أسعار الطاقة والعملات والمعادن، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

ففي الوقت الذي قفزت فيه أسعار النفط، عزز الدولار من مكاسبه عالميًا ومحليًا، بينما تعرضت المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة، لضغوط بيعية دفعتها إلى التراجع.

تعكس هذه التحركات تفاعل الأسواق السريع مع التطورات الجيوسياسية، حيث يتجه المستثمرون إلى إعادة توزيع أصولهم بين الطاقة والعملات والمعادن، في ظل حالة من عدم اليقين، ما يجعل الأسواق أكثر تقلبًا خلال الفترة المقبلة.

النفط يقفز بقوة مع تصاعد المخاوف على الإمدادات

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات اليوم، مع تزايد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة التصعيد العسكري.

وارتفع خام برنت ليصل إلى نحو 108.88 دولارًا للبرميل، محققًا زيادة تقارب 7.63%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 107.28 دولارًا للبرميل بنسبة 7.15%، في واحدة من أكبر القفزات اليومية خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات وكالة بلومبرج.

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع الأسعار بأكثر من 2% في ختام تعاملات أمس، حيث فقدت الأسواق جزءًا من مكاسبها السابقة، وسط حالة من الترقب لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

الدولار يعزز مكاسبه عالميًا وينعكس على السوق المحلية

بالتوازي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث صعد مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.48% ليسجل نحو 1215.56 نقطة، في دلالة على زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن.

ويعد هذا المؤشر أحد أبرز مقاييس قوة العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، يأتي في مقدمتها اليورو، إذ تشير المستويات الأعلى من 100 نقطة إلى قوة الدولار، بينما تعكس المستويات الأقل ضعفًا نسبيًا في أدائه.

وعلى الصعيد المحلي، انعكس هذا الصعود على سعر الدولار أمام الجنيه، حيث ارتفع في 5 بنوك بقيم تراوحت بين 73 و80 قرشًا خلال منتصف تعاملات اليوم، مقارنة ببداية التعاملات.

وكان الدولار قد سجل تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس بنحو 1.2 جنيه، مدعومًا بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا اليوم بالتزامن مع تغير اتجاه الأسواق العالمية.

الذهب يتراجع عالميًا ومحليًا تحت ضغط الدولار

في المقابل، تعرضت أسعار الذهب لضغوط ملحوظة، حيث تراجعت في البورصات العالمية إلى نحو 4554 دولارًا للأوقية، بعد أن افتتحت التداولات عند 4758 دولارًا، قبل أن تستقر قرب 4626 دولارًا، مسجلة انخفاضًا بنحو 2.78%.

وجاء هذا التراجع نتيجة قوة الدولار وارتفاع عوائده، ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية في الأجل القصير، خاصة في ظل تحوله إلى أداة أقل جذبًا مقارنة بالأصول الدولارية.

محليًا، انعكس هذا الاتجاه على أسعار الذهب في مصر، التي سجلت تراجعًا بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بعد انخفاض أولي بقيمة 30 جنيهًا في بداية التعاملات، ثم هبوط إضافي بنحو 40 جنيهًا في منتصف الجلسة.

الفضة تتكبد خسائر حادة

لم تكن الفضة بمنأى عن موجة التراجع، حيث انخفضت أسعارها في البورصات العالمية بنسبة 5.45% لتسجل نحو 70.9 دولارًا للأوقية، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 75.07 دولارًا، متأثرة بنفس العوامل التي ضغطت على الذهب، وعلى رأسها قوة الدولار وتصاعد التوترات.