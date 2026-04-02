ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية القبض على سائق سيارة تبين سيره عكس الاتجاه بطريق السادات، اليوم الخميس، وذلك على خلفية الحادث المروع الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة مع حجم الخسائر البشرية الناتجة عن الحادث.

تفاصيل ضبط السائق

جاءت عملية ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تحديد هوية السائق المتسبب في الحادث وضبطه خلال وقت قصير. وأكدت التحريات أن السائق خالف قواعد السير بشكل واضح بقيادته السيارة عكس الاتجاه، ما تسبب في وقوع التصادم بشكل مباشر.

ملابسات الحادث

أوضحت المعلومات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السير الخاطئ، حيث اصطدمت السيارة التي يقودها المتهم بمركبة أخرى، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين في محيط الحادث، قبل أن تتدخل سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات.



إجراءات قانونية



جرى إيداع السائق داخل مركز شرطة السادات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق المختصة، التي بدأت بالفعل في مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل وتحديد المسؤوليات القانونية.

تحذير من المخالفات المرورية

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في الواقعة، في الوقت الذي شددت فيه الأجهزة المعنية على خطورة السير عكس الاتجاه، لما يمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات سيتم التعامل معها بكل حسم وفقاً للقانون حفاظاً على الأرواح وسلامة الطرق.