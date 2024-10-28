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رسمياً.. عبدالله الماجد رئيساً لنادي النصر السعودي

09:10 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

عبدالله الماجد رئيساً لنادي النصر السعودي

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كتبت - نهى خورشيد

أعلن نادي النصر السعودي مساء اليوم الاثنين، تولي عبدالله بن عبدالرحمن الماجد رئاسة مجلس إدارة القلعة الصفراء، بعد الحصول على موافقة الشركه.

وأصدر النصر بياناً رسمياً عبر حسابه على منصة "إكس":"وافق مجلس إدارة شركة نادي النصر على تعيين سعادة الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الماجد رئيسًا لمجلس إدارةالشركة ( ممثلا عن مؤسسة أعضاء نادي النصر الرياضية )" .

وأضاف البيان:"وقد عبر سعادة الأستاذ عبد الله الماجد عن امتنانه لثقة مجلس الإدارة، مؤكدًا أن شركة النصر ستعمل بكل جهدها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰ و تطلعات جماهير النصر العريضة".

وأتم:"فيما رحب المجلس باسمه وباسم جميع عائلة شركة نادي النصر بسعادة الرئيس مؤكدين استعدادهم لبدء العمل سويًا للوصول بالنصر لقمة النجاحات في جميع المجالات داخل وخارج الملعب".

والجديد بالذكر أن إبراهيم المهيدب، رحل عن رئاسة النصر بعد شهر واحد من توليه المنصب عقب انتخابه من قبل الجمعية العمومية بالنادي.

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