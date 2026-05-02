تستمر وزارة الإسكان في إتاحة كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكنية مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حتى 30 مايو 2026.

وتستهدف هذه المبادرة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة 383.12 فدانًا.

فائدة 8% متناقصة وفترة سداد حتى 20 عامًا

وفقًا لكراسة الشروط، يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

شروط التقديم والتحقق من المستفيدين

وفقًا كراسة الشروط تكون مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها 80% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي 4 سنوات.

كما تُحتسب هذه المدة من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها 20% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي 5 سنوات.