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موعد مباراة الأهلي ضد العين في كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

07:14 م الأحد 27 أكتوبر 2024

مران الأهلي

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كتب ـ محمد الميموني:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره العين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قناة "ـزن تايم سبورتس"، بالإضافة إلى قناة "إم بي سي مصر".

وكان النادي الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع، لمباراة الأهلي والعين الإماراتي.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من حصد لقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح

الأهلي العين الإماراتي كأس الإنتركونتيننتال
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