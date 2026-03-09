إعلان

"يعيش الآن ظروفا صعبة".. الدكتور مصطفى الفقي: مبارك كان يكره نتنياهو -(فيديو)

كتب : أحمد العش

10:59 م 09/03/2026 تعديل في 11:18 م

الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر تتعامل مع الملفات الإقليمية بحكمة كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمارس تركيزًا مدروسًا على أولويات محددة دون الانجرار وراء الضجيج الإعلامي أو التصريحات المتشنجة.

مصطفى الفقي: مصر دولة حاكمة وحكيمة تفكر بشكل موضوعي

وأضاف "الفقي" خلال لقاءه مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الداخلية مثل: تطوير الطرق ومبادرة "حياة كريمة"، معتبرًا أن هذا النهج يعكس قدرة الدولة على توجيه الانتباه والتركيز على الملفات الأكثر أهمية، وهو ما يتيح لمصر أن تتحرك بمرونة وهدوء في مواجهة الضغوط الإقليمية.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يجعل إسرائيل أحيانًا متغاظة، على حد تعبيره، لكنها لا تجد مبررًا علنيًا للانتقاد سوى الأكاذيب المتداولة في الإعلام، مثل: ما حدث في معبر رفح.

وأكد مصطفى الفقي، أن مصر تظهر كدولة حاكمة وحكيمة، تفكر بشكل موضوعي ولا تنجر وراء العبوس والتهويل، بينما تعتمد بعض الملفات الإسرائيلية على التصريحات المثيرة والمبالغ فيها، والتي اعتبرها كلها أكاذيب.

وتحدث "الفقي" عن تجربته مع الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطلعه على كرهه الشديد لبنيامين نتنياهو ولألاعيبه وعدم التزامه بكلمته، قائلاً:إن إسرائيل "ترهقك في المفاوضات" كما حدث مع السادات، مشيرًا إلى أنه حينما يتم التوصل إلى اتفاق كان مبارك يحافظ عليه، مضيفًا بقوله: "الآن تغيرت الأمور منذ أيام نتنياهو، فهو يرهقك حتى يصل للاتفاق لكنه لا يحافظ عليه، وهذا ما يميزه في السياسة الأمريكية والإسرائيلية".

ولفت المفكر السياسي، إلى أن نتنياهو يمثل ظاهرة سياسية فريدة، مزيج من شخصية قيادية صارمة وعسكرية، تربت في الأرض المحتلة، وصعبة المراس، وأن استمرار وجوده مرتبط بالحفاظ على الوضع القائم وعدم الوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا بقوله: "يومًا ما تسكت المدافع ويصل الطرفان إلى صيغة مقبولة عربيا وإسرائيليا، لن يكون هناك مكان لرجل مثل نتنياهو، فهو يعيش في ظل الظروف الصعبة التي يعاني فيها الفلسطينيون ويغازل فيها اليمين المتطرف في بلاده".

