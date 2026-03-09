هدف إمام عاشر في مرمى المقاولون الأفضل بالجولة الـ21 بالدوري

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين 9 مارس الجاري، نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة جمعهم من 19 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يوسف بلعمري، ياسر إبراهيم، هادي رياض ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وأليو ديانج

خط الهجوم: تريزيجيه، مروان عثمان وأشرف بن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: محمد عاطف يسجل الأول لطلائع الجيش في مرمى الأهلي

الدقيقة 8: تسديدة قوية من مروان عثمان يتصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش

الدقيقة 9: عرضية من يوسف بلعمري يبعده دفاع طلائع الجيش

الدقيقة 20: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه تمر بجوار مرمى طلائع الجيش

الدقيقة 22: هادي رياض يحرز هدف التعادل للأهلي

الدقيقة 34: عرضية من محمد هاني لاعب الأهلي يبعدها دفاع طلائع الجيش

الدقيقة 40: عرضية من محمد هاني ولكنها تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: تسديدة من إسماعيلي أوجورو لاعب الطلائع يتصدى لها الشناوي

الدقيقة 61: خالد أبو زيادة يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش في مرمى الأهلي