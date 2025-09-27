إعلان

11 صورة استثنائية تكشف أسرار السماء في أعرق مسابقات التصوير الفلكي

كتب : مصراوي

06:05 م 27/09/2025
مصراوي

أعلن موقع "121clicks " عن نتائج جوائز ZWO لمصور الفلك لعام 2025، إحدى أبرز المسابقات العالمية في مجال التصوير الفلكي.

وتميزت مسابقة هذا العام بمستوى غير مسبوق من الإبداع، إذ تنوعت الصور الفائزة بين تصوير مجرات بعيدة بملايين السنين الضوئية، وسُدم متوهجة بألوان زاهية، وعناقيد نجمية تبدو كجواهر سماوية، ولقطات طويلة التعريض تُظهر عظمة مجرة درب التبانة.

وشملت الأعمال صورا لمحاذاة الكواكب ومناظر قمرية بوضوح مدهش.

الصور الإحدى عشرة الفائزة لم تبرز فقط المهارة التقنية، بل أيضا الشغف والصبر اللازمين للكشف عن عجائب الكون الخفية.

وتنوعت التقنيات المستخدمة بين تلسكوبات متطورة وكاميرات معدلة بدقة، ما يعكس اتساع نطاق التصوير الفلكي وشموليته العالمية.

التصوير الفلكي مسابقات التصوير الفلكي تصوير مجرات جوائز ZWO

