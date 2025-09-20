تحذيرات من النظر.. كسوف جزئي للشمس غدا الأحد (تفاصيل)

وكالات

في خطوة فلكية نادرة، يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي غدا الأحد 21 سبتمبر 2025، يعرف باسم "كسوف الاعتدال".

ويأتي الكسوف قبل يوم واحد فقط من الاعتدال الربيعي في الجنوب والخريفي في الشمال، ما يمنحه طابعًا فريدًا لعشاق الفلك حول العالم.

ووفق التقارير الفلكية، سيغطي الكسوف حتى 86% من قرص الشمس في بعض المناطق، ما يوفر فرصة لمشاهدة ظاهرة تجمع بين العلم وجمال الكون، إذ يعد هذا الكسوف الأخير خلال عام 2025، بحسب التوقعات الفلكية.

أبرز مواقع المشاهدة

تختلف نسبة التغطية حسب الموقع، ففي القارة القطبية الجنوبية، ستسجل قاعدة مارامبيو كسوفًا بنسبة 5%، فيما تصل التغطية إلى 72% في محطة ماريو زوتشيلي، و69% في محطة ماكموردو، وحوالي 65% عند جرف روس الجليدي، على أن تتناقص تدريجيًا نحو الشرق لتصل إلى 12% عند شبه الجزيرة القطبية الجنوبية وقت الغروب.

أما في نيوزيلندا، فستكون المشاهد أكثر روعة، حيث يبدأ الكسوف عند شروق الشمس ليكوّن هلالًا مدهشًا، مع نسب تغطية تصل إلى 60% في أوكلاند، و69% في كرايستشيرش، و72% في إنفركارجيل، و66% في ويلينغتون.

في حين ستشهد دول جنوب المحيط الهادئ كسوفات جزئية أصغر لكنها ملحوظة، مثل تونغا بنسبة 32%، وفيجي 27%، وجزر كوك 23%، وساموا 17%.

ويكتسب الكسوف أهميته الفلكية من تزامنه مع عبور الشمس خط الاستواء السماوي، ما يشير إلى بداية الربيع في نصف الكرة الجنوبي والخريف في النصف الشمالي، ويجعله حدثًا مميزًا لمحبي الظواهر السماوية.

وحذر موقع Space.com من النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف دون استخدام نظارات معتمدة للكسوف الشمسي، مؤكدا أن حماية العين تظل أمرا أساسيا حتى في مراحل الكسوف الجزئية.

