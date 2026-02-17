إعلان

من رأس الساحرة إلى جمجمة تصرخ.. 12 صورة لأكثر الأشياء رعبا في الكون

كتب- مصراوي

01:28 م 17/02/2026
    ثقب المفتاح الكوني_2
    أعمدة الخلق الشبحية_1
    سديم الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين_4
    سديم الأرملة السوداء_3
    سديم الشبح الصغير_7
    سديم الجمجمة_5
    سديم باك مان_8
    سديم رأس الساحرة_9
    سديم يد الله_11
    مجرة الأشباح_12
    سديم عين الله_10

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورا مذهلة لسحب الغبار والنجوم في الكون، لتكشف عن مشاهد تبدو في الوقت ذاته ساحرة ومرعبة.

من أعمدة الخلق في سديم النسر إلى الظلال الغريبة في سديم رأس الساحرة، يبدو الفضاء وكأنه يرسم لوحات رعب فلكية، تشمل جمجمة تصرخ، وساحرة تضحك ضحكة شريرة، وأيدي شبحية تطارد السماء، مما يضفي على الكون جانبا من الغموض والإثارة إلى جانب جماله المعروف.

أشباح تتصاعد في السماء

وأظهرت الصور أعمدة الخلق الشهيرة في سديم النسر، الواقع على بعد حوالي 6500 سنة ضوئية من الأرض، حيث تتصاعد سحب الغبار وكأنها أشباح تحلق في السماء.

وتتوهج أحدث النجوم بضوء أزرق عند قمم الأعمدة، في منظر مذهل يبرز تأثير الأشعة تحت الحمراء المتوسطة والقريبة، التي يكشفها تلسكوب جيمس ويب، وتكشف أطوال موجية غير مرئية عادة للعين البشرية، إذ تشكل هذه الأعمدة بيئة خصبة لتكوين النجوم، مانحة العلماء نافذة على ولادة النجوم في الكون.

سديم رأس الساحرة

في مكان آخر، تقع سديم رأس الساحرة، المعروف رسميا باسم IC 2118، في كوكبة الجبار على بعد نحو 900 سنة ضوئية من الأرض، إذ يضيئه النجم الأزرق العملاق ريجل، فتبدو الظلال كما لو كانت لساحرة فضائية تضحك بصوت عالٍ وسط تعاويذ كونية، مما يضيف بعدا غامضا ومرعبا للصورة الكونية.

أكثر الأشياء رعبا في الكون صور مذهلة لسحب الغبار والنجوم أعمدة الخلق في سديم النسر سديم رأس الساحرة أشباح تتصاعد في السماء

