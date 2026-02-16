معلومات عن كسوف "حلقة النار" الذي سيشهده العالم غدا

سيشهد العالم غدا 17 فبراير 2026، كسوفا شمسيا حلقيا، تتحول فيه الشمس إلى ما يعرف بـ "حلقة النار" نتيجة مرور القمر أمامها دون حجبه الكامل للقرص الشمسي.

وسيستمر هذا الحدث الاستثنائي لمدة تصل إلى دقيقتين و20 ثانية على طول مسار الكسوف الحلقي فوق القارة القطبية الجنوبية.

خلال هذا الكسوف، سيكون القمر قريبا من أبعد نقطة له في مداره حول الأرض، مما يجعل الحلقة المضيئة المحيطة بالشمس ضيقة وبارزة بشكل خاص، ويختلف شكلها حسب المسافة بين الأرض والقمر.

ظاهرة الكسوف تحدث فقط في مواسم محددة

رغم أننا نشهد القمر الجديد كل شهر، إلا أن الكسوف لا يحدث إلا خلال مواسم الخسوف التي تتكرر مرتين تقريبا في السنة، عندما يصطف مدار القمر مع الشمس والأرض بشكل دقيق.

الكسوف الحلقي: "حلقة النار"

الكسوف الحلقي يحدث عندما يمر القمر مباشرة أمام الشمس أثناء طور المحاق، ويكون في نقطة بعيدة عن الأرض في مداره الإهليلجي، إذ يظهر قرص القمر في هذه الحالة أصغر قليلا من الشمس، تاركا حلقة رقيقة من الضوء تحيط به.

وسيكون الكسوف متاحا للمشاهدة بشكل كامل فقط في منطقة محدودة بالقارة القطبية الجنوبية، حيث سيغطي القمر ما يصل إلى 96% من قرص الشمس، بينما معظم أنحاء القارة القطبية الجنوبية، وبعض مناطق جنوب إفريقيا والطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، فستشهد كسوفا جزئيا للشمس.