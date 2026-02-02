صاعقة ونيزك ساطع.. 9 صور لظواهر طبيعية مذهلة تدهش العالم

منها تتبع البراكين.. 12 صورة تكشف تفاصيل مذهلة للأرض من الفضاء

كتب- مصراوي

تستمر الطبيعة في مفاجأتنا بعجائبها الخلابة، حيث التقط مصورون من مختلف أنحاء العالم صورا تبرز روعة وغموض الظواهر الطبيعية، مقدمة لمحات ساحرة من عالمنا المدهش.

الشفق القطبي يزين سماء مين

وثق المصور آرون د. بريست عرضا طبيعيا نادرا يخطف الأبصار، بعدما التقط الشفق القطبي على شكل قوس مدهش يزين سماء ولاية مين الأمريكية، مشكلا لوحة ضوئية ساحرة.

كوكب المشتري كما لم ير من قبل

التقطت مركبة جونو التابعة لوكالة ناسا صورا لكوكب المشتري تكشف تفاصيله المعقدة والملونة، لتتيح للعلماء والمشاهدين حول العالم فرصة الاطلاع على الكوكب العملاق من منظور جديد وغني بالمعلومات العلمية.

مناظر ضبابية ساحرة في كاليفورنيا

شهد منتزه جبل تامالبايس الحكومي في كاليفورنيا مشاهد ضبابية صيفية ساحرة، حيث نجح المصور نيكولاس شتاينبرغ في توثيق جمال الطبيعة، مظهرا مزيجا من الغموض والهدوء في مشهد فني رائع.

سحب ركامية عند الغروب

التقط مشارك مجهول على موقع vk.com صورة لسحابة ركامية مزنية عند غروب الشمس، مبرزا التباين الرائع بين ألوان السماء ودرجات الضوء خلال لحظة الغروب الساحرة، في مشهد يدمج بين الدراما الطبيعية والهدوء البصري.